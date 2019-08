Tragico scontro a Ponte Barizzo: muore una donna

E' morta la donna coinvolta in un tragico incidente stradale in località Ponte Barizzo, a Capaccio Paestum, trasportata in codice rosso in ospedale. Si tratta di Virginia Scarfato, orginaria di Castellammare di Stabia ma residente in provincia di Avellino.

La corsa disperata

La donna, che guidava un Nissan Qashqai, si è schiantata frontalmente con la propria auto contro lo spigolo di un guardrail, le cui lamiere hanno attraversato l’autovettura da parte a parte. E' stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza rianimativa ma per lei non c'è stato nulla da fare. Illesi il marito e i due bambini a bordo. La famiglia aveva acquistato una casa per le vacanze ed era solita trascorrere momenti di spensieratezza in Cilento.