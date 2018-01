Carabiniere investito a Vallo della Lucania: arrestato pirata della strada

Paura, ieri pomeriggio, a Vallo della Lucania dove un carabiniere è stato investito da un’auto a pochi metri da Corso Vittorio Emanuele.

La dinamica

L’uomo era in compagnia della moglie e della figlia quando, mentre passeggiava a bordo strada, una vettura lo ha travolto facendo cadere a terra. Il conducente non si è neanche fermato a prestare soccorso dandosi subito alla fuga. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il sottoufficiale in servizio presso la caserma di Agropoli all’ospedale “San Luca” dov’è stato prontamente medicato. Fortunatamente ha riportato solo una frattura al perone e qualche contusione. Al lavoro i suoi colleghi che, in poco tempo, sono riusciti a rintracciare e arrestate il pirata della strada. Si tratta di un 53enne del posto che è risultato positivo all’alcool test.