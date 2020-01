Incidente vicino all'Arechi, auto finisce contro i segnali stradali abbattendoli

Brutto incidente, stamattina, nei pressi dello stadio Arechi, in via Allende. Per cause da accertare, infatti, un'auto, precisamente una Ford, è sbandata finendo contro i cartelli stradali, abbattendoli.

Il fatto

Da indiscrezioni, pare che l'uomo alla guida della vettura fosse ubriaco e, subito dopo il danno, si sia allontanato facendo perdere le sue tracce. Ad ogni modo, la cartellonistica stradale va urgentemente risistemata, a tutela della sicurezza degli automobilisti.

Fotoreporter Guglielmo Gambardella

