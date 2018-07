Casal Velino, cade dalla bici e batte la testa: grave 40enne

Paura, oggi, a Casal Velino, dove un quarantenne straniero è caduto dalla bicicletta per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

L’uomo ha battuto violentemente la testa sulla carreggiata. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dov’è tuttora ricoverato in Rianimazione. Ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.