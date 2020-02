Incidente a Casal Velino tra auto e furgone: ferito un docente

Brutto incidente, stamattina, sulla SP274 Pedemontana, all’altezza del bivio per la variante dei comuni del Monte Stella, a Casal Velino. Un furgone e un'auto, infatti, per cause da accertare, si sono violentemente scontrati: ad avere la peggio, il conducente della vettura, un docente di San Mauro Cilento come riporta Infocilento, diretto all’Istituto Alberghiero di Vallo Scalo.

I soccorsi

L'auto, dopo una carambola, è finita al centro della carreggiata. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno soccorso il malcapitato e i carabinieri, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro. Si indaga.