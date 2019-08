Tre incidenti nella notte, in Cilento: via vai di ambulanze, nessun ferito grave

Tre incidenti, tra la sera e la notte appena trascorse, in Cilento, precisamente tra Casal Velino e Pioppi. Per iniziare, a Casal Velino Marina, un'auto, uscendo da una stradina secondaria che accede ad un campeggio, avrebbe tagliato la strada ad un'altra vettura che ha impattato contro un terzo mezzo, per evitare lo scontro frontale. L’auto che avrebbe provocato l’incidente non si è fermata. Sul posto, come riporta Infocilento, sono intervenuti i sanitari dell’ambulanza: fortuantamente, nessun ferito grave.

Gli altri incidenti

Un secondo incidente si è verificato in tarda serata, tra Casal Velino e Pioppi: per cause da accertare, una moto è sbandata ed il centauro è finito sull'asfalto. A soccorrerlo, i sanitari del 118 che lo hanno condotto presso l’ospedale di Vallo della Lucania. Infine, in nottata, sempre tra Casal Velino e Pioppi, un'auto impazzita si è ribaltata: 4 i feriti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Nessuna grave conseguenza, ma solo tanto spavento.