Incidente a Caselle in Pittari: anziano travolto e ucciso da un'auto

Tragedia, nella tarda serata di ieri, in località Vellina a Caselle in Pittari, dove un 79enne, Vito Soria, è stato travolto da un’automobile (Volkswagen Passat) guidata da 40enne del posto. Forse quest’ultimo non si è reso conto della presenza dell’anziano lungo la strada.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, subito allertati dal conducente della vettura, che hanno trasportato Soria all’ospedale “Immacolata” di Sapri dove, purtroppo, i medici non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della Stazione di Sanza.