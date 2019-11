Incidente a Cassino, grave don Antonio Agovino di Sarno: i fedeli si riuniscono in preghiera

Sarno prega per don Antonio Agovino. Il parroco della chiesa di “San Teodoro Martire”, infatti, è rimasto coinvolto, nella serata di venerdì, mentre era alla guida della sua automobile, in un incidente stradale a Cassino. Ora è ricoverato nel reparto di “Rianimazione” del locale ospedale. Le sue condizioni di salute sono gravi.

Il dolore dei fedeli

La notizia è giunta, questa mattina, nella città di Sarno provocando angoscia e malinconia ai fedeli della parrocchia che su Facebook scrivono: “Affidiamo al Signore Gesù Cristo le nostre preghiere, affinché - per intercessione della Beata Vergine Maria - possa essergli vicino in queste ore delicate. La nostra incessante preghiera è l’unico strumento per stargli vicino in questo momento”. Intanto questa sera, alle ore 20.30, vi sarà una veglia di preghiera in parrocchia.