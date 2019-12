Incidente a Castellabate tra auto e moto: ferito un centauro

Brutto incidente, stamattina, tra Santa Maria e Castellabate, tra una moto ed un'auto. A restare ferito, il centauro, nocerino, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale.

I soccorsi

Non gravissime, ad ogni modo, le sue ferite. Accertamenti in corso, per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.