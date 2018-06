Camion perde due bombole di gas: colpite due auto, nessun ferito

Tanta paura - e per fortuna nessuna tragica conseguenza - stamattina in località Archi, tra Agropoli e Santa Maria di Castellabate: un camion che trasportava bombole del gas ha perso parte del suo carico. Due bombole sono finite sulla carreggiata e hanno colpito due auto che sopraggiungevano. I veicoli erano a distanza di sicurezza e quindi le bombole non sono cadute sull'abitacolo, sfondando il parabrezza. Tanto spavento ma nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli.