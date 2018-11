Incidente a Santa Maria di Castellabate: 3 auto coinvolte, 4 feriti

Incidente, nel primo pomeriggio, a Santa Maria di Castellabate, sulla Via del Mare: per cause da accertare, tre auto si sono scontrate, probabilmente anche per l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

I feriti

Quattro i feriti, di cui una coppia di Roma, una 19enne di Castellabate e un'altra persona del posto. I malcapitati, dunque, sono stati soccorsi dai sanitari del 118: si indaga per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.