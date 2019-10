Incidente tra scooter e auto a Cava, nella notte: due feriti

Brutto incidente, nella notte, a Cava, in via De Marinis. Per cause da accertare, infatti, uno scooter si è scontrato con un'auto, lungo la strada che collega Vietri a Cava.

I soccorsi

I due ragazzi a bordo del motorino sono stati sbalzati in aria, finendo sull'asfalto: a soccorrerli, i sanitari del 118 che li hanno condotti presso l'ospedale di Cava. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi del caso: si indaga.