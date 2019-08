Incidente in moto, a Cava: dramma sventato per un centauro

Sarebbe potuto finire in tragedia, un incidente in moto avvenuto a Cava, in via XXV luglio. Per cause da accertare, infatti, un uomo ha perso il controllo della guida finendo fuori strada.

Il dramma sventato

L'uomo ha rischiato di ferirsi alla gola con il manubrio, ma, fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze. Tanto spavento.