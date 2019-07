Incidente a Cava de' Tirreni, ferito un noto ristoratore nocerino

Sono ore di apprensione a Nocera Inferiore per un noto ristoratore di 34 anni, che, venerdì sera, è rimasto coinvolto in un incidente mentre era in sella alla sua moto.

Le condizioni di salute

Il giovane titolare di un locale situato in via Carmelo Ventre, molto conosciuto anche nel mondo calcistico cittadino essendo un grande tifoso della Nocerina, è ricoverato all’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" di Salerno. Non si conoscono le sue condizioni di salute. Ma, intanto, da ben 24 ore la sua bacheca viene costantemente inondata di messaggi di sostegno e di solidarietà. Sulla dinamica del sinistro indagano le forze dell'ordine.