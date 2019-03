Incidente tra Cava de' Tirreni e Nocera Superiore, centauro ferito

Incidente tra Nocera Superiore e Cava de' Tirreni, all'altezza del "Centro commerciale Cavese". A segnalarcelo è un nostro lettore. Un ragazzo, in sella ad uno scooter, avrebbe impattato contro un'auto, per poi finire a terra. Sul posto sono giunti i soccorsi, ambulanza e forze dell'ordine, per soccorrere il ragazzo e accertare la dinamica dei fatti. Il ragazzo pare indossasse il casco.

Seguiranno aggiornamenti