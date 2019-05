Dramma a Cava, anziana travolta e uccisa da un'auto in retromarcia

Tragedia, martedì pomeriggio, a Cava de’ Tirreni, dove un’anziana di 79 anni, Rita Senatore, è stata investita e uccisa da un’automobile.

La dinamica

La donna stava camminando, intorno alle ore 17, in via Mandoli quando, improvvisamente, è stata travolta dal conducente di una vettura che stava effettuando una manovra in retromarcia. Il 38enne non si sarebbe reso conto subito della sua presenza in strada. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato d’urgenza la malcapitata - storica commerciante cavese residente in località Passiano - all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dov’è deceduta tre ore dopo.

Le indagini

Su quanto accaduto indaga la Polizia Municipale che sta ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro anche grazie alle telecamere del supermercato presente nella zona. La salma dell’anziana è stata sequestrata, mentre ora il 38enne alla guida dell’auto rischia l’accusa di omicidio colposo.