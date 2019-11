Incidente a Cava, scontro tra auto: danneggiato tubo del gas

Brutto incidente, a Cava de' Tirreni: in via De Filippis, per cause da accertare, due auto si sono scontrate all’altezza del semaforo. Una delle due vetture coinvolte nel sinistro si è ribaltata, danneggiando anche un tubo del gas.

I soccorsi

Sul posto, oltre alla Polizia Municipale, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i sanitari del 118. Tensione nella zona, ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza.