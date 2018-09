Investito un bimbo di 4 anni tra Vietri e Cava: è grave

Brutto incidente, tra Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni: è stato investito un bimbo di 4 anni mentre attraversava la strada con il padre. Come riporta Il Portico, una ragazza a bordo di uno scooter, per cause da accertare, lo ha travolto.

I soccorsi

E' stato sbalzato a terra privo di sensi: sul posto le forze dell’ordine e la Polizia municipale che hanno chiuso una corsia della statale per consentire i soccorsi ed i rilievi del caso. Il bimbo è stato trasportato al pronto soccorso. Le sue condizioni sono gravi: fiato sospeso per lui.