Incidente tra due auto al Parco Arbostella: feriti i conducenti

Un forte boato ha svegliato, nella notte, alcuni residenti del Parco Arbostella. E, in particolare, quelli che si affacciano con le loro abitazioni nei pressi dell’incrocio del cavalcavia che conduce verso la rotatoria di via Salvatore Allende.

L'incidente

Due automobili, infatti, si sono scontrate, intorno alle 3, per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato violento. Le vetture viaggiano in direzioni opposte. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato i due conducenti al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona”. Fortunatamente le loro ferite non sono gravi.