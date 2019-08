Incidente sulla statale 163 Amalfitana: scontro tra auto e moto a Cetara

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi, sulla Statale 163 Amalfitana, all’altezza del comune di Cetara. Come riporta Il Vescovado, per cause da accertare si sono scontrate un'auto e una moto. Ad avere la peggio, il centauro finito a circa dieci metri di distanza dalla sua moto.

I soccorsi

Ad attutire il colpo, le dotazioni del centauro. Sul posto, i soccorsi del 118 e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica del sinistro. Si indaga.