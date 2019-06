Tir bloccato tra le abitazioni a Cetara: paralizzata la Costiera Amalfitana

Traffico in tilt, questa mattina, in Costiera Amalfitana, dove un camion è rimasto bloccato tra le palazzine del centro abitato di Cetara, in direzione Maiori. Alla guida vi era un uomo di nazionalità straniera che è stato aiutato dagli altri automobilisti e da qualche residente. A bordo trasportava automobili di lusso.

I disagi

Purtroppo è stato necessario effettuare una manovra alquanto difficile che ha comportato danni alla fiancata sinistra del rimorchio. E così l’autoarticolato ha potuto proseguire il suo cammino e la circolazione veicolare è tornata, un po’ alla volta, alla normalità.