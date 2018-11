Incidente sulla Cilentana: auto contro furgone, 3 feriti

Incidente, questa mattina, intorno alle 8, sulla Cilentana, nei pressi dello svincolo Agropoli Sud: una Volkswagen Golf ed un furgone che stava raggiungendo il mercato di Agropoli, infatti, si sono scontrati per cause da accertare.

I soccorsi

Tre le persone coinvolte: sul posto, le ambulanze del 118 che hanno condotto i feriti in ospedale per le cure del caso. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.