Incidente sulla Cilentana, scontro tra suv e auto: traffico in tilt

Paura, questa sera, lungo la Cilentana, dove due automobili (un Suv e una Mercedes Classe A) si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Il violento impasso si è verificato tra gli svincoli di Prignano Cilento e Agropoli.

I soccorsi

Sul posto sono giuntii vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Traffico in tilt in direzione sud.