Colpito da una scheggia mentre guida il furgone: uomo in ospedale

Paura, ieri, lungo la Cilentana, nei pressi del comune di Ceraso, dove - riporta Infocilento - l’autista di un furgone è stato accidentalmente colpito da una scheggia di pietra che sarebbe partita dagli operai impegnati negli interventi di pulizia della strada.

I soccorsi

L’uomo, originario di Caprioli, si è subito fermato. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Vallo della Lucania per via del trauma riportato. Le sue condizioni di salute non sono gravi.