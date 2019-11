Incidente sulla Cilentana, all'altezza di Ceraso: due feriti

Brutto incidente, stamattina, nei pressi dello svincolo di Ceraso, sulla Cilentana. Per cause da accertare, infatti, un'auto è sbandata, finendo fuori dalla carreggiata, ribaltandosi: due le persone ferite.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto i malcapitati presso l’ospedale “San Luca" di Vallo, nonchè i carabinieri, per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente, come riporta Infocilento, i feriti non risultano in gravi condizioni.