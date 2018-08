Incidente sulla Cilentana: auto sbanda e finisce in una cunetta

Dramma sventato sulla Cilentana, nella tarda mattinata di oggi. Un’auto con a bordo un uomo è andata fuori strada nei pressi della Diga Alento: la vettura è finita in una cunetta.

I rilievi

Nulla di grave per il conducente. Sul posto i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro: accertamenti in corso.