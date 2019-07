Scontro tra due auto sulla Cilentana: grave una bimba di 4 anni

Continuano gli incidente stradali nel Salernitano. Tragedia sfiorata, oggi pomeriggio, lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo che conduce alla Diga Alento (Prignano Cilento), dove due automobili (Fiat Punto e Fiat Multipla) si sono scontrate violentemente per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nell’impatto sono rimaste ferite cinque persone, tra cui una bambina di 4 anni, che è stata trasportata d’urgenza all’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno; gli altri feriti sono stati condotti negli ospedali della zona. Sulle responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.