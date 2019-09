Tragico scontro sulla Cilentana, il nome della vittima

E' stato Antonio Matarazzo a perdere la vita sulla Cilentana. Nel tardo pomeriggio di ieri, nella galleria di Prignano, è avvenuto un violento scontro tra un Pick Up Mitsubishi L 200 e una Mercedes Classe C 220.

Il sinistro

Per la vittima a bordo del Pick Up, di 50 anni, di Castellabate non c'è stato nulla da fare. I feriti, invece, un uomo di 42 anni e una donna di 67 anni, a bordo della Mercedes, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. Dolore.