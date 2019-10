Incidente sulla Cilentana, all'altezza di Perito: tampona un'auto e fugge

Brutto incidente, stamattina, sulla Cilentana, all'altezza di Perito. Un uomo alla guida di un furgone, sorpassando, è finito contro un’auto, per poi fuggire. Ad avere la peggio, i due giovani all'interno della vettura. Sul posto, i sanitari del 118 e gli uomini della Polizia Stradale.

Gli accertamenti

I due giovani, invece, sono stati affidati alle cure dei sanitari, ma fortunatamente non versano in gravi condizioni. Si indaga, dunque, per risalire all'identità del conducente del furgone.