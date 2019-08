Incidente sulla Cilentana: coinvolti 4 veicoli, traffico in tilt

Ennesimo incidente sulla Cilentana, questa mattina, intorno alle 10. Per cause da accertare, infatti, tra gli svincoli di Perito e della Diga Alento, quattro veicoli che viaggiavano in direzione sud si sono tamponati.

I disagi

Per fortuna, non si registrano gravi conseguenze, ma solo disagi e rallentamenti alla circolazione. Si raccomanda prudenza alla guida, specie in periodi come questo, caratterizzati da code e traffico intenso.