Incidente sulla Cilentana: auto tamponata, un ferito

Incidente sulla Cilentana, stamattina, all'altezza di Prignano, nei pressi dello svincolo della Diga Alento. Una Fiat Panda è stata tamponata da un altro mezzo: soccorso e condotto in ospedale il conducente dell'auto. Per lui, fortunatamente, nulla di grave.

Il traffico

Disagi alla circolazione, in particolare in direzione sud, dunque: indagano i carabinieri per far luce sul sinistro.