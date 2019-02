Incidente sulla Cilentana: camion contro furgone tra Agropoli e Prignano

Scontro, stamattina, sulla Cilentana, tra gli svincoli Agropoli Sud e Prignano Cilento: un camion e un furgone, per cause da accertare, si sono tamponati.

L'incidente

Come riporta Infocilento, i due mezzi procedevano entrambi verso nord: notevoli i danni riportati soprattutto dal furgone, ma per fortuna nessun problema grave per le persone coinvolte. Sul posto, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto: code e rallentamenti.