Incidente sulla Cilentana, auto si schianta contro palo della luce

Nuovo incidente stradale sulla Cilentana. Questa mattina, intorno alle 7.30, un’automobile (Wolkswagen Golf ) si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione, abbattendolo, nei pressi del piccolo comune di Prignano Cilento.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione la vettura stava per immettersi sulla Cilentana (Sp430) quando, improvvisamente, forse a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia, è finita prima contro i cordoli e poi contro un lampione. A bordo vi era una coppia che, fortunatamente, non ha riportato ferite o lesioni. Quindi, non è stato necessario l’arrivo dei sanitari del 118. Sul posto, invece, sono giunti gli agenti della Polizia Stradale per accertare la reale dinamica del sinistro.