Incidente sulla Cilentana, all'altezza di Roccagloriosa: tre feriti

Ennesimo brutto incidente, questa mattina, lungo la Strada Provinciale 430 “Cilentana“, all’altezza dello svincolo di Roccagloriosa. Una Nissan Qashqai, con a bordo tre giovani, ha sbandato per cause da accertare ed ha terminato la sua corsa contro il guardrail.

I soccorsi

Nello scontro, l’auto ha perso una ruota che ha impattato una Fiat Panda che sopraggiungeva, il cui conducente è uscito illeso dal sinistro, come riporta Ondanews. Sul posto, dunque, i sanitari del 118 che hanno condotto i tre giovani presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri per le cure del caso e i carabinieri per i rilievi. Si indaga.