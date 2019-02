Incidente sulla Cilentana, nei pressi di Perito: scontro tra auto

Brutto incidente, stasera, sulla Cilentana, a Rutino, nei pressi dello svincolo di Perito. Intorno alle 20, infatti, per cause da accertare, due auto si sono scontrate: sul posto, le ambulanze dell'Humanitas per soccorrere i malcapitati.

Le indagini

Nessuna grave conseguenza, ad ogni modo, per il sinistro: accertamenti in corso.