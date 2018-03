Incidente fatale sulla Cilentana: muore un 70enne, ferito l'altro conducente

Tragedia sulla Cilentana, stamattina, all'altezza dell'uscita di Ceraso. Una Ford e una Opel, infatti, si sono scontrate per cause da accertare: a causa del sinistro, è morto un 70enne di Licusati, frazione di Camerota.

Il dramma

Il conducente della seconda auto è rimasto gravemente ferito. Sul posto, i sanitari del 118 , i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il 70enne, rimasto incastrato nelle lamiere e deceduto a seguito dell'impatto. Indagini in corso.