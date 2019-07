Incidente a Vallo della Lucania, auto contro guardrail: madre e figlio in ospedale

Tragedia sfiorata, oggi pomeriggio, lungo la Cilentana, nel tratto tra Vallo Scalo e Pattano, dove un’automobile, con a bordo madre e figlio, si è improvvisamente schiantata contro il guardrail e poi ribaltata sulla carreggiata.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno la donna e il bambino all’ospedale “San Luca” per le cure mediche del caso. Per fortuna le loro condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.