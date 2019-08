Incidente sulla Cilentana, scontro tra 3 auto: grave un giovane

Ancora un incidente stradale lungo la Cilentana. Oggi pomeriggio due automobili (Suzuki e Seat) si sono scontrate, tra il centro di Vallo della Lucania e la stazione ferroviaria, per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasta coinvolta anche una Renault. Quattro ragazzi sono rimasti feriti, tra cui uno in gravi condizioni originario di Salento. Tutti sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 all’ospedale "San Luca". Si indaga per accertare le responsabilità del sinistro.