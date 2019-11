Incidente sulla Cilentana, auto sbanda e si ribalta: ferito un uomo

Ancora un incidente in provincia di Salerno. Questa mattina, lungo la Cilentana, un’automobile guidata da un 70enne di Capaccio Paestum è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata e, dopo essersi schiantata contro dei cartelloni pubblicitari, si è quasi completamente ribaltata nei pressi dell’uscita di Vallo Scalo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che l’hanno subito preso in cura. Per fortuna le sue condizioni di salute non sono gravi. Non si esclude che a causare il sinistro possa essere stato un colpo di sonno oppure l’alta velocità. Le indagini sono in corso.