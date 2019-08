Due auto si scontrano con un cinghiale: traffico in tilt ad Albanella

Tanta paura, auto distrutte ma per fortuna nessun ferito ad Albanella. Stamattina alcuni automobilisti non hanno potuto evitare l'impatto con un cinghiale che ha attraversato all'improvviso la strada, in contrada Scalareta al confine con Altavilla Silentina.

I soccorsi

Le due persone che viaggiavano a bordo dei veicoli non hanno riportato ferite. Le loro auto sono state seriamente danneggiatee. Sul posto i mezzi di soccorso per rimuovere il cinghiale. Disagi alla circolazione. Lo scrive infocilento.it