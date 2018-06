Investe un cinghiale uccidendolo, ferito un automobilista di Montesano

Brutto incidente, ieri, in Val D’Agri, precisamente a Tramutola: a restare ferito, come riporta Ondanews, un ragazzo di Montesano sulla Marcellana.

L'incidente

Il giovane, nel tardo pomeriggio, stava transitando in località Canneto, nei pressi delle piscine: improvvisamente, un cinghiale è piombato davanti alla sua auto. Non c'è stato scampo per l'animale investito: molto violento l'impatto. L'automobilista è rimasto lievemente ferito: sul posto i carabinieri e l'Asl.