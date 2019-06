Incidente a Sanza, cinghiale attraversa la strada all'improvviso: investito e ucciso

Dramma sventato, nel pomeriggio, lungo la Strada Statale 517, in località San Donato, a Sanza. Come riporta Ondanews, un 20enne del posto alla guida della sua Bmw ha investito un cinghiale di grossa taglia, spuntato improvvisamente sulla carreggiata. Nel violento impatto, l’animale è morto. Lievi contusioni, intanto, per l'automobilista.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118. I danni all'auto risultano di oltre 3000 euro. Cresce, dunque, la tensione tra gli automobilisti che attraversano quel tratto, rischiando incidenti a causa della massiccia presenza dei cinghiali.