Incidente ad Eboli, coppia finisce fuori strada: "Colpa dei cani randagi"

Un’auto (Mini Cooper) con a bordo una coppia di fidanzati si è improvvisamente schiantata contro un palo della pubblica illuminazione in località Coda di Volpe ad Eboli. L’impatto è stato violento e i due trentacinquenni, originari di Battipaglia, sono rimasti feriti.

La dinamica

Ancora non è chiaro cos’è accaduto. Ma - riporta Il Mattino - secondo la versione della coppia, la vettura sarebbe uscita fuori strada per evitare di travolgere alcuni cani randagi. Sul posto sono giunti i carabinieri che, però, non escluderebbero un colpo di sonno del conducente. La donna è stata trasportata all’ospedale di Eboli per le cure mediche del caso. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Solo qualche ferita anche per il fidanzato.