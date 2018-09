Capaccio Paestum, donna investita da un'auto: accertamenti in corso

Dramma sfiorato a Capaccio Paestum: in via Magna Graecia a Capaccio Paestum, stamattina, nei pressi del Consorzio di Bonifica, una donna, medico in servizio alla locale sede dell’Asl, è stata investita da una Citroen mentre attraversava la strada.

I soccorsi

Immediati, i soccorsi del 118 che hanno trasportato la malcapitata in ospedale. Le sue condizioni sembrerebbero serie, per via di un trauma cranico. Sul posto, i carabinieri per i rilievi del caso: si indaga.