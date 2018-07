Dramma a Fisciano: donna investita da un'auto, subisce trauma cranico

Dramma a Fisciano: una donna è stata investita sulla SP 194, nei pressi del bar Controsenso. Come riporta Zerottonove, non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Ad ogni modo, l’automobilista si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi alla malcapitata.

L'intervento

Sul posto, dunque, un’ambulanza saut de Il Punto di Baronissi che ha condotto la donna al Ruggi di Salerno, per un trauma cranico. Indagano, i carabinieri per far luce sul sinistro.