Mercato San Severino: donna investita, ferita alla gamba

Tensione a Mercato San Severino: una donna è stata investita nei pressi di via Collina e trasportata per accertamenti al Presidio Ospedaliero Curteri. Come riporta Zerottonove, l'impatto ha causato alla vittima un forte dolore alla gamba sinistra.

I soccorsi

Giunta tempestivamente, un'ambulanza Saut del Punto di Baronissi che ha condotto la donna al Presidio Ospedaliero Curteri per le cure del caso. Accertamenti in corso, dunque, per accertare le dinamiche e le cause dell'incidente.