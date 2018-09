Incidente mortale a Battipaglia, 2 vittime travolte e uccise da un'auto

Incidente mortale, in località Serroni, a Battipaglia. Due le vittime, straniere, investite da un'auto sulla Provinciale 136. Sul posto i soccorsi: purtroppo, per i due malcapitati non è stato possibile far altro che constatare il decesso. La vettura avrebbe travolto anche altre due persone, rimaste ferite.

Gli accertamenti

Il conducente si sarebbe dato alla fuga dopo il drammatico sinistro: sul posto, le forze dell'ordine, per ricostruire la dinamica della tragedia e rintracciare l'automobilista coinvolto. Accertamenti in corso.