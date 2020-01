Incidente ad Eboli tra due auto: ferite una donna incinta e una bimba

Paura, ad Eboli, ieri sera: in via Epitaffio, infatti, si è verificato uno scontro frontale ad Eboli tra due auto. Tra i feriti, come riporta L'Occhio di Salerno, una donna incinta e la figlioletta di 4 anni che viaggiavano a bordo di uno dei veicoli coinvolti.

I rilievi

Pare che alla guida della vettura dove viaggiavano mamma e figlia, vi fosse un uomo sotto l'effetto di droga o alcol. Sul posto, i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Accertamenti in corso e, fortunatamente, nessuna grave conseguenza.