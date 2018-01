Incidente ad Eboli, auto sbanda e finisce contro un muro: ferito il conducente

Brutto incidente ad Eboli, in località Serracapilli. Un automobilista, per cause da accertare, ha perso il controllo della guida, slittando e finendo contro un muro.

L'impatto

Nell'impatto, ha battuto la testa contro il finestrino, sfondandolo: ferite profonde, per il malcapitato che ha perso molto sangue. A soccorrerlo, i sanitari dell'Humanitas che lo hanno condotto in ospedale per le cure del caso.