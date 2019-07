Incidente ad Eboli, tra apecar e un'auto: anziano in gravi condizioni

Drammatico incidente, ieri, ad Eboli: un anziano è stato sbalzato fuori dalla sua Apercar e poi schiacciato dal mezzo. Il sinistro si è verificato lungo la Strada Provinciale 30 e ha visto coinvolta la Apecar del malcapitato ed un'auto che si sono scontrati.

I soccorsi

L’uomo è stato immediatamente trasportato in Ospedale in condizione gravissime: indagano, le forze dell'ordine dell'ordine, per stabilire le cause e l'esatta dinamica del sinistro.